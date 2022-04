Nach 67.000 Impfungen ist im Burger Impfzentrum Schluss

Burg - Jens Hitzeroth kann sich noch genau an den Tag erinnern. „Es war der 18. Dezember, als Thomas Barz anrief und sagte, wir müssen ein Impfzentrum aufbauen“, erzählte er im Gespräch mit der Volksstimme. Auf die Gegenfrage, wie lange er Zeit zum Überlegen hätte, habe der Beigeordnete geantwortet: „Gar keine.“ So wurde Hitzeroth, der sonst Veranstaltungen organisiert, vom einen Moment auf den nächsten zum Technischen Leiter und die Stadthalle wurde zum Impfzentrum. Weihnachten sei gearbeitet worden, Silvester ebenso. Pünktlich am 4. Januar war das Zentrum fertig, Ende Dezember hatte es als logistische Anlaufstelle für die mobilen Impfteams gedient, die zunächst in Altenpflegeheimen die Impfdosen verabreichten.