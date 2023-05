Der Rolandplatz liegt zwischen Jacobistraße, Magdeburger Straße und Brüderstraße und ist der einzige zentral in der Innenstadt gelegene Parkplatz in Burg.

Burg - Die Stadt Burg will die Umfrage zur künftigen Gestaltung des Rolandplatzes in Kürze auswerten. Zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai 2023 hatte die Verwaltung einen Aufruf gestartet, um zu erfahren, was sich Bewohner der Stadt künftig vom zentralen Platz erhoffen und welche Ideen sie selbst haben. Diese Aktion trifft scheinbar den Nerv.