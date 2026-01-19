weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Unerwartete Probleme: Nach Automatensprengung: Volksbank in Möckern öffnet wieder die Türen

Unerwartete Probleme Nach Automatensprengung: Volksbank in Möckern öffnet wieder die Türen

Vor etwa einem halbemn Jahr war der Geldautomat der Volksbank in Möckern gesprengt worden - die Filiale war danach nicht mehr nutzbar. Vorstandsmitglied Stefan Hildebrand verrät jetzt, wann die Volksbank wieder öffnet und welche Einschränkungen es zunächst für Kunden gibt.

Von Stephen Zechendorf 19.01.2026, 17:58
Noch wird intensiv am Wiederaufbau der Volksbank-Filiale in Möckern gearbeitet.
Noch wird intensiv am Wiederaufbau der Volksbank-Filiale in Möckern gearbeitet. Fotos (3): Stephen Zechendorf

Möckern - Mit einem „Donnerschlag“ war am frühen 15. August des zurückliegenden Jahres die Volksbank-Filiale in Möckern zerstört worden. Unbekannte hatten mit dem Sprengsatz nicht nur den Geldautomaten gesprengt, sondern die gesamte Geschäftsstelle verwüstet. Seitdem läuft der Wiederaufbau. Beim Möckeraner Neujahrsempfang informierte Volksbank-Vorstand Stefan Hildebrand über die geplante Wiedereröffnung. Dabei brachte er auch unvorhersehbare Probleme zur Sprache.