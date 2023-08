Große Freude herrschte in dieser Woche im Lostauer Ortschaftsrat über das Geschenk des Lostauer Liedes an die Ortschaft. Regina Lauenroth, Kerstin Voigt und Nicole Baumann überreichten das gestickte Lied im Namen des Heimatvereins an Steven Illgas, Christian Luckau, Wolfgang Zachert, Thomas Voigt und Eva-Maria Schenk (v.l.).

Foto: M. Langner