Der Skandal-Sommer vor zwei Jahren hat die Kita Ehlespatzen tief erschüttert. Seitdem ist in Biederitz viel passiert. Nun spricht die neue Leiterin über damals, heute und morgen.

Nach Kita-Skandal in Biederitz: Neue Leiterin spricht über schwere Zeit

Die neue Leiterin Betty Dömeland mit Lisanna und Carolina in der Kita Ehlespatzen.

Biederitz. - Seit dem Sommer vor mehr als zwei Jahren hat sich die hitzige Stimmung um die Kita Ehlespatzen in Biederitz merklich abgekühlt. Grund dafür dürften auch die neue Leiterin Betty Dömeland und ihr Team sein. Mit der Volksstimme spricht die 36-Jährige erstmalig über die turbulente Zeit und ihre künftigen Pläne.