Der Mangel an Fachärzten macht sich im Jerichower Land und jetzt auch in Burg bemerkbar. Seit Mai gibt es nur noch eine Hautärztin im Landkreis. Patienten müssen weite Wege in Kauf nehmen. Wie geht es weiter?

Burg/Genthin - Werner Borratsch aus Burg war vor etwa vier Jahren froh, in der Praxis in der Karl-Marx-Straße einen Hautarzt gefunden zu haben. Der Hausarzt hatte zuvor zu einem Check geraten. „Das war auch gut so“, sagt der Rentner. „Zwar musste ich lange auf einen Termin warten, aber dann folgten einige Behandlungen, die notwendig waren.“ Die Nachuntersuchungen können nun nicht mehr in der Kreisstadt durchgeführt werden. Die Praxis mit einem Vollzeit- und einem Teilzeit-Mediziner hat ihre Türen zum 1. Mai geschlossen – „dauerhaft“, wie am Eingang zu lesen ist. Borratsch hatte Glück und ist in der Landeshauptstadt untergekommen. „Aber ganz viele Leute haben es jetzt schwer, überhaupt noch einen Termin in einer Praxis zu bekommen“, sagt er.