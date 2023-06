Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Ein Tag, drei Einsätze, stundenlanges verharren. So lässt sich das Geschehen für die Burger Feuerwehr im Zusammenhang mit dem Tief „Lambert“ und dem Starkregen zusammenfassen. Am 23. Juni 2023 waren Einsatzkräfte zunächst in den Mittagsstunden an einem großen Objekt im Brunnenfeld gefordert. Es sollte nicht der letzte Einsatz sein.