Im Juli ist eine 13-Jährige in Neubrandenburg an der neuen Droge Blue Punisher gestorben. Die Droge ist jetzt auch im Jerichower Land und in Zerbst aufgetaucht. Drohen nun auch in der Region die ersten Todesfälle?

Burg/Genthin/Zerbst - Blue Punisher, so heißt eine neue Modedroge. Die Ecstasy-Pille hat im Juli für den Tod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern und einer 15-jährigen in Brandenburg gesorgt. Auch in Halle wird der Tod einer Minderjährigen mit der gefährlichen Droge in Verbindung gebracht.