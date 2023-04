Nach unheimlichen Erlebnissen neues Lebensglück in Burg gefunden

Der Weinberg ist einer der Lieblingsorte von Anja Richter in Burg. Überhaupt haben es ihr die Parkanlagen der Stadt angetan und die Architektur, die in Hessen eine Touristenattraktion wäre, wie sie sagt.

Burg - Seit dem vergangenen Jahr wohnt Anja Richter aus Hessen mit ihrer Familie in Burg. Das ist nichts Ungewöhnliches, Zugereiste gibt es viele. Ungewöhnlich ist aber, wie sie in die Stadt gekommen ist, in die sie sich auf den ersten Blick verliebt hat.