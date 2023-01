Veranstaltungsmanager aus Berlin will im alten Rittergut ein Trainingscamp für Artisten einrichten. Er ist der Meistbietende bei der Versteigerung gewesen. Was er konkret vorhat.

Lübars - In etwas mehr als einer halben Stunde hat sich am Mittwochvormittag der Wert eines Grundstückes mit mehreren, seit Langem leerstehenden Wirtschaftsgebäuden in Lübars mehr als vervierfacht.