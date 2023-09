Vor der nächsten Tarifverhandlung im Einzelhandel hat Verdi zum Streik aufgerufen, auch bei Marktkauf in Burg. Was sind die Folgen?

Nächste Streikrunde in Burg

Bei der gestrigen Aktion in Schönebeck waren auch Mitarbeiter aus Burg dabei.

Burg - Vor der fünften Verhandlungsrunde im Einzel- und Versandhandel hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu neuen Streikaktionen aufgerufen. Bestreikt werden soll auch die Marktkauf-Filiale in Burg, die zu Edeka gehört. Was bedeutet das für die Kunden?

„Aktuell wissen wir von einzelnen Mitarbeitern, die sich am Streik beteiligen“, so eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage der Volksstimme. Derzeit gebe es aber kaum Auswirkungen für die Kunden. Bei Bedarf müssten die Bedientheken zeitweise unbesetzt gelassen oder weniger Kassen geöffnet werden.

Angebot liegt bei 8,4 Prozent Erhöhung

Edeka habe weiterhin großes Interesse daran, einen schnellen Tarifabschluss zu erreichen, damit die Beschäftigten schnellstmöglich von Entgelterhöhungen profitieren. Die Arbeitgeberseite habe bereits ein deutlich höheres Angebot unterbreitet: So sah das Angebot der Arbeitgeberseite für den Einzelhandel zuletzt eine Lohnerhöhung von 8,4 Prozent in zwei Stufen mit einer Laufzeit von 24 Monaten zuzüglich einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 450 Euro vor.

Verdi hingegen verlangt eine Lohnerhöhung von rund 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Edeka hat unterdessen entschieden, der Verbandsempfehlung des tarifpolitischen Ausschusses des HDE zu folgen und die Tarifentgelte ohne Tarifabschluss vorab freiwillig ab Oktober 2023 um 5,3 Prozent anzuheben. Zudem gebe es seit Mitte Mai in zahlreichen Märkten zehn Prozent Personalrabatt.