Möser - „Nächster Halt: Mond“, lautet das Motto der diesjährigen Kinderbuchmesse der Gemeinde Möser, die im Bürgerzentrum in Möser stattfinden soll. Jetzt ist die Gemeinde dafür auf der Suche nach Kinderbuchautoren, wie Renata Goryachkin, zuständige Mitarbeiterin für Kultur und Tourismus, mitteilte. Gesucht würden Kinderbuchautoren, die ihre Bücher an einem Messestand am Sonntag, 12. November, präsentieren und zum Kauf anbieten. Die Kinderbuchmesse soll an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr besucht werden können. „Kinder und Kinderliteratur stehen im Fokus der Messe“, so Renata Goryachkin. Märchenschreiber, Sagenerzähler, Wimmelbücherillustratoren – sie alle seien „herzlich willkommen“ zur Messe.