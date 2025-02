Burg. - Das Sterben von inhabergeführten Geschäften in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) geht weiter. Nun trifft es überraschend einen Laden, der seit 1927 an der Schartauer Straße betrieben wird.

Bis zum 70. Lebensjahr wollte er sein Geschäft noch betreiben. Eigentlich. Denn nun ging es plötzlich ganz schnell und das Aus steht fest. Mit dem Fahrradladen samt Werkstatt, die Heiko Persch in der Schartauer Straße 24 betreibt, wird das nächste Geschäft in der Innenstadt geschlossen. „Diese schwere Entscheidung habe ich lange vor mir hergetragen – sie ist aber unausweichlich“, so der 65-Jährige. Aktuell läuft bereits der Ausverkauf.

In wenigen Wochen wird Heiko Persch das Fahrradgeschäft und die Werkstatt, die seit 1927 von der Familie in der Burger Innenstadt betrieben wurde, schließen. Foto: Marco Papritz

Dabei ist der Fahrradhändler gut aufgestellt. Im Sortiment finden sich herkömmliche Herren-, Damen und Kinderrädern sowie Ausrüstung auch für E-Bikes wieder. Heiko Persch bietet mit einer angeschlossenen Werkstatt zudem ein umfangreiches Service-Angebot.

Lesen Sie auch einen Kommentar zum Geschäftesterben in der Innenstadt von Burg.

Mit Zweirad Haase an der Martin-Luther-Straße ist der Laden an der Schartauer Straße das einzige Fachgeschäft seiner Art in Burg und Umgebung. Und doch läuft das Geschäft schlecht. Die Einnahmen würden oft nur die Miete abdecken, wenn überhaupt. Die Gründe dafür sind vielfältig und verdeutlichen, mit welchen Herausforderungen in der heutigen Zeit inhabergeführte Läden zu kämpfen haben.

Traditionsgeschäft zieht sich aus der Innenstadt von Burg zurück

„Die Menschen halten ihr Geld mehr denn je zusammen. Das ist deutlich zu spüren“, sagt Heiko Persch. Größere Anschaffungen würden seit längerem nicht gemacht. Miete, Strom, Tankfüllungen, Lebensmittel – die Liste der Dinge, bei denen sich die Preisspirale deutlich gedreht hat, ist lang. „Die Politik trägt nicht gerade dazu bei, dass sich das ändert“, so Persch, gebürtiger Burger.

Mitte der 1980er Jahre hatte der gelernte Zerspaner und Inhaber eines Meisterbriefes das Geschäft in der Burger Innenstadt übernommen, das vom Großvater Franz Persch im Jahr 1927 gegründet wurde. Dieser sei damals Mitarbeiter vom Flugplatz gewesen und nach Feierabend in der Werkstatt aktiv gewesen. Bis zu 15 Mitarbeiter zählten der Laden und die Werkstatt, die unter anderem Aufträge für das ruhmreiche Schwermaschinenbaukombinat „Ernst Thälmann“ – kurz Sket – in Magdeburg ausführte, in der Hochzeit.

Wie es mit dem Geschäft an der Schartauer Straße nach der Schließung vom traditionsreichen Fahrradladen weiterget, ist offen. Fotos: Marco Papritz

Der Umstand, das Bau- und Supermärkte Fahrräder in ihrem Sortiment aufgenommen haben, haben dem Fachgeschäft zugesetzt. Dazu kommt noch der Online-Handel, der zu einem seltsamen Kundenverhalten geführt hat. „Bei mir wird sich die Beratung geholt – gekauft wird im Internet“, sagt Heiko Persch.

Dieser Umstand führte beispielsweise zur Entscheidung, für Probefahrten von Kinderrädern einen Obolus zu nehmen, der bei einem Kauf angerechnet werden würde. Persch: „Sie können sich nicht vorstellen, welche zum Teil heftigen Reaktionen es gegeben hat ...“

Ladeninhaber fasst schweren Entschluss und schließt Geschäft in der Burger Innenstadt

Eine feiertagsbedingte Auszeit und die Tatsache, dass sich lediglich am ersten Tag der Öffnung Kunden nennenswert eingefunden haben mit Aufträgen, befeuerten den Entschluss, einen Schlussstrich zu ziehen. „Meine Familie trägt diese harte Entscheidung mit. So bitter es auch ist, es geht nicht mehr“, so Persch. Der letzte Tag der Öffnung wird der Tag vor dem Herrentag, der 28. Mai 2025 sein.

Garantieleistungen werden von einem Fahrradgeschäft in Genthin übernommen.