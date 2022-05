Narren aus Möckern hoffen auf Session mit Gästen

Wenn es an den Frühjahrsputz im Vereinshaus „Bütt“ geht, legen sich die Mitglieder des Möckeraner Karnevalsklubs (MKK) ganz schön ins Zeug.

Möckern - So auch am vergangenen Sonnabend wieder, als es nicht nur galt, in der „Bütt“ großreinezumachen und draußen Rasen zu stutzen, sondern auch, einen neuen Zaun zur benachbarten „Wiesenhof-Baracke“ zu ziehen.