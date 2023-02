Zwei jahre war quasi Ruhe, nun ist der GCC um so lauter zurück. Von wegen in Mitteldeutschland können wir kein Karneval: Der Gommeraner Carneval Club lässt es krachen.

1. Festsitzung des Gommeraner Carneval Club in der 61. Session

Gommern - Die vergangenen zwei Jahre sind für den Gommeraner Carneval Club (GCC) wahrlich nicht einfach gewesen. Erst stand der Umzug von der über Jahre etablierten und beliebten Auftrittsstätte, dem Festsaal des Robinienhofes, hin in die Versammlungsstätte am Volkshaus an. Als wäre das noch nicht herausfordernd genug, schlug dann auch noch Corona kräftig zu. Die Folge: nahezu vollständiger Stillstand aller karnevalistischen Tätigkeiten.