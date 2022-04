Naturschutz und Bundeswehr passen gut zusammen: Bundesforst feiert 30-jähriges Bestehen in Drewitz

Drewitz - Eine Winterlinde steht jetzt auf dem Spielplatz in Drewitz. Sie wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Bundesforst gepflanzt. „Diese Winterlinde ist der 9.999.998. Baum, den die Bundesforst in den zurückliegenden 30 Jahren gepflanzt hat“, erklärte Rainer Aumann. Die Pflege des Baumes liegt nun in den Händen des Fördervereins Drewitz. Der 9.999.997. Baum, ebenfalls eine Winterlinde, war zuvor auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow gepflanzt worden. Der 9.999.999. Baum wird in Klietz und der ein Millionste Baum in der Altmark gepflanzt.