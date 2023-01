Naturschutzjugend lässt es blühen und wachsen

Die Loburger Naju-Gruppe hat sich im neuen Jahr viel vorgenommen. Was die jungen Loburger pflanzen wollen und sonst noch vorhaben..

Loburg - Die Idee ist nicht neu, kommt aber immer wieder gut an. Die Jugendorganisation des Nabu in Loburg plant, in diesem Jahr einige neue Bäume zu pflanzen und hofft dabei auf die Mitwirkung der Bevölkerung. Bürgerinnen und Bürger sollen „ihren Baum für Loburg“ pflanzen – etwa anlässlich der Geburt des Nachwuchses, des eigenen Geburtstages oder Hochzeitstages oder wegen eines Firmenjubiläums.