Nedlitzer Ausstellung erzählt eine Liebe und Zeitgeschichte in Postkarten

Nedlitz - Beim Zahnarzt in Magdeburg hatte sich das junge Paar kennengelernt. Käthe war dort in Stellung gewesen, Karl hatte sich behandeln lassen müssen. Als Handelsvertreter für Dekorationswaren war er viel unterwegs, schrieb dem „sehr geehrten Fräulein“, das bald die „liebe Käthe“ wurde, von seinen Dienstreisen regelmäßig Ansichtskarten. Wer einsteigen will in diese Zeugnisse, hat in Nedlitz die Gelegenheit.