Nedlitzer Weihnachtsbäume widerstehen der Hitze

Nedlitz - Der gute Boden bei Nedlitz – das fette Nedlitz, wie es die Einheimischen gegenüber dem nicht weit entfernten „drögen“ Nedlitz bei Zerbst nennen – trage dazu bei, dass die Weihnachtsbäume in seinem Tannenidyll am Rande des Dorfes in Richtung Magdeburg gut stehen, sagte Bernhard Franke. Der Boden sei viel besser in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern als der Sandboden, wie er in unserer Gegend häufig zu finden ist.