  4. TwinWin das Stammzellenspende-Tattoo: Neu und engagiert in Biederitz: „Wenn ich Leben retten kann, dann mach ich's“

Erst vor wenigen Wochen bezog Isabella Hohensee ihr Tattoo-Atelier in Biederitz. Nun sensibilisiert sie für eine Aktion, die nicht nur unter die Haut, sondern auch ans Herz geht.

Von Willy Weyhrauch 17.09.2025, 18:39
Isabella Hohensee präsentiert das Tattoo, das sie am 20. September in ihrem Atelier in der Breiten Straße 35 in Biederitz gratis stechen wird. Foto: Hendrik Reppin

Biederitz. - Trotz der anhaltenden Spar-Stimmung in Biederitz, gab es in der Gemeinde zuletzt positive Nachrichten zu vermelden - etliche Gewerbe in Frauenhand ploppten wie Pilze aus dem Boden. Eine von ihnen ist Isabella Hohensee, die kurz nach ihrer Eröffnung nun mit einer herzergreifenden Aktion auf sich aufmerksam macht.