TwinWin das Stammzellenspende-Tattoo Neu und engagiert in Biederitz: „Wenn ich Leben retten kann, dann mach ich's“
Erst vor wenigen Wochen bezog Isabella Hohensee ihr Tattoo-Atelier in Biederitz. Nun sensibilisiert sie für eine Aktion, die nicht nur unter die Haut, sondern auch ans Herz geht.
17.09.2025, 18:39
Biederitz. - Trotz der anhaltenden Spar-Stimmung in Biederitz, gab es in der Gemeinde zuletzt positive Nachrichten zu vermelden - etliche Gewerbe in Frauenhand ploppten wie Pilze aus dem Boden. Eine von ihnen ist Isabella Hohensee, die kurz nach ihrer Eröffnung nun mit einer herzergreifenden Aktion auf sich aufmerksam macht.