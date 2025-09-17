TwinWin das Stammzellenspende-Tattoo Neu und engagiert in Biederitz: „Wenn ich Leben retten kann, dann mach ich's“

Erst vor wenigen Wochen bezog Isabella Hohensee ihr Tattoo-Atelier in Biederitz. Nun sensibilisiert sie für eine Aktion, die nicht nur unter die Haut, sondern auch ans Herz geht.