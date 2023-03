So sieht der Entwurf des neuen Sporthallen-Mensa-Komplexes an der Sekundarschule Möser aus.

Möser - vs - „Die Kapazitäten der vorhandenen Sporthalle in Möser sind bereits mehr als ausgeschöpft. Um den Anforderungen des Sportunterrichts der Schulen als auch denen des Vereinssports gerecht zu werden, ist diese zusätzliche Halle am Standort notwendig“, erklärte laut Pressemitteilung Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Zudem würden in der Sekundarschule Möser Klassenräume und ein geeigneter Raum für die Schulspeisung fehlen. Der so genannte „Würfel“, ein Gebäudeteil, das sowohl baulich als auch im Kontext moderner Unterrichtsanforderungen und heutiger Klassenstärken nicht mehr geeignet sei, müsse immer noch voll ausgelastet werden.