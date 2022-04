Neue Bestattungsform in Gommern trifft Nerv der Zeit

Gommern - Es war Ende Januar 2021 das erste Mal in der gesamten Einheitsgemeinde Gommern, dass die neue Bestattungsform genutzt wurde. Das Urnenrasenpartnerwahlgrab mit Kissenstein war auf Anregung aus der Bürgerschaft in die Friedhofsbenutzungssatzung aufgenommen worden. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des häufig gewählten Urnengrabes mit Kissenstein. Aus Sicht von Paaren etc. hat das Urnengrab mit Kissenstein den großen Nachteil, dass es sich um ein Reihengrab handelt, das heißt, die Bestattungen erfolgen in der Reihenfolge der Todesfälle.