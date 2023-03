Annette Meyer (2. von links) und Swen Löppen übergaben die E-Bikes an Stefanie Deckert und Henry Liebe.

Burg - Die Kreisverwaltung ist nun noch ein Stück mobiler und die Burger Tourist-Information kann ein Zweirad mehr an Touristen und Einheimische verleihen. Die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer, Swen Löppen und Annette Meyer, übergaben zwei E-Bikes an Stefanie Deckert, Tourismusmanagerin der Stadt Burg, und Henry Liebe, Vorstand in der Kreisverwaltung. „Insgesamt haben wir jetzt drei E- und vier City-Bikes“, zählte die Tourismusmanagerin auf.