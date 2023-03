Noch rund sechs Wochen, dann wird die sanierte Schwimmhalle in Burg wieder eröffnet. Jetzt stehen auch die Eintrittspreise endgültig fest. Der Stadtrat hat dazu einen Beschluss gefasst.

Burg - Wieviel Zeit benötigt der Bade- oder Saunagast für ein optimales Vergnügen in der neu sanierten und farbenfrohen Schwimmhalle in Burg? Diese Frage hat in den vergangenen Wochen die städtischen Fachausschüsse beschäftigt.