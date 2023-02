Die Galerie „KunsTraum“ verleiht der Kulturszene in Burg bei Magdeburg einen neuen Anstrich. In einem Ladenlokal machen Künstler auf sich aufmerksam.

Burg - „Die Galerie schwirrte mir schon einige Zeit im Kopf herum. Und wenn ich solch ein Projekt starte, dann in meiner Heimatstadt“, sagt Kathrin Hartung. Der hiesigen Kultur- und Kunstszene verleiht die Galerie in Burg bei Magdeburg eine neue Facette, so etwas gab es bis Ende September 2022 und der ersten Vernissage, auf die lange hingearbeitet wurde, nicht in der Kreisstadt vom Jerichower Land. Über den Erfolg entscheiden auch Verkäufe von Exponaten.