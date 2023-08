In Burg gibt es zu wenige Ärzte. Es fehlen allein zwölf Hausärzte. Die Situation verbessert sich, wenn die Julia Nyerges am 1. September erste Patienten begrüßt.

Burg - Im Jerichower Land gibt es zu wenige Ärzte, doch eine neue Hausärztin öffnet am 1. September ihre Praxistür. Julia Nyerges hat in den vergangenen zwei Jahren schon einige Erfahrungen in Praxen im Jerichower Land gesammelt. Sie freut sich sehr auf ihre neue Tätigkeit und das hat gleich mehrere Gründe. Welche?