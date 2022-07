Neue Hausarztpraxis in Gommern

Dr. Daniela Sudau bringt mehrere Zusatzqualifikationen mit. In Kürze wird auch Diabetologie in der Praxis angeboten. Die Diabetikerberaterin Jessica Wislaug beginnt am 16. Oktober ihre Arbeit.

Gommern - Am 1. September eröffnete Dr. Daniela Sudau ihre Hausarztpraxis in Gommern. Sie übernimmt damit den Versorgungsauftrag für eine der noch zwölf offenen Hausarztstellen, um der drohenden Unterversorgung im Bereich zwischen Burg und Gommern entgegen zu wirken. Wohnhaft seit einigen Jahren in Pretzien, habe der Standort Gommern nahe gelegen, erklärte Dr. Sudau. In der Magdeburger Straße 1b (direkt neben dem Fitnessstudio) fand sie die passenden Praxisräume.