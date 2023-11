Lostau. - Ein paar Handbewegungen mit der Spraydose genügten, um am Rastplatz neben der Lostauer Grundbrücke entlang des Elberadweges einen immensen Schaden anzurichten. Die unbekannten Täter verunstalteten mit ihren Schmierereien die erst vor kurzem aufgestellte Informationstafel, mit der die Gemeinde Möser auf die Sehenswürdigkeiten in ihren Ortschaften aufmerksam macht, und unmittelbar daneben die Informationstafel zum Jakobsweg. Der bekannte Pilgerweg führt an Lostau und Hohenwarthe vorbei. Die Verärgerung und der Frust angesichts der Schmierereien sind sowohl in der Ortschafts als auch in der Gemeinde groß.