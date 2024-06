Tankstelle und Gastronomie Neue Raststätte an der A2: Investor oder Anwohner - wer setzt sich in Schermen durch?

Direkt an der A2 in Schermen, kurz vor der Abfahrt Burg-Zentrum, soll ein neuer Autohof entstehen. Doch zuletzt legten Anwohner Protest ein. So geht es jetzt weiter.