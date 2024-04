In der Grünstraße in Burg entsteht eine Fahrradstraße.

Burg - Es ist vollbracht – also zur Hälfte: der erste Bauabschnitt in der Grünstraße – Blumenthaler Straße bis zur Einfahrt Sparkasse – ist abgeschlossen. In der vergangenen Woche startete somit schon der zweite Bauabschnitt von der Einfahrt Sparkasse bis zur Ecke Franzosenstraße, wie die Stadt am Mittwoch, 24. April wissen ließ.