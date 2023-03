Die Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltigkeit“ hat große Pläne für die Freifläche am Burger Lilienweg. Was hier neben einer Streuobstwiese noch alles entstehen soll.

Die neue nachbarschaftliche Streuobst- und Blühwiese am Lilienweg in Burg ist ein Gemeinschaftsprojekt der Berufsschule mit dem Landkreis, der Stadt Burg und dem Förderverein der Berufsschule.

Burg - Die Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltigkeit“ der Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf der brachliegenden Freifläche am Lilienweg in Burg eine nachbarschaftlich orientierte Streuobst- und Blühwiese anzulegen.