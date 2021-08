Neue Verkehrsregelung für Jacobistraße/Rolandplatz in Burg

Vorsicht in der Burger Innenstadt! Wegen Bauarbeiten in der Brüderstraße ändert sich die Einbahnstraßenregelung im Bereich Jacobistraße/Rolandplatz vom 9. bis 27. August 2021.

Burg - Ab Montag, 9. August, gilt bis zum 27. August im Bereich Rolandplatz/Jacobistraße in Burg eine geänderte Verkehrsführung. Die ist notwendig, weil die Häuser 23 bis 27 durch die Stadtwerke Energienetze Burg in der Brüderstraße an das Fernwärmenetz angeschlossen werden und entsprechende Tiefbauarbeiten notwendig sind. Durch die Sperrung der Brüderstraße wird der Verkehr in Richtung Rolandplatz über die Magdeburger Straße und Jacobistraße als Einbahnstraße entgegensetzt zur sonst üblichen Fahrtrichtung am Rolandplatz vorbei und hinter der Volksbank (Hinterm Roland) wieder auf die Brüderstraße geführt. „Eine Zufahrt auf den Rolandplatz ist über die Jacobistraße möglich“, so Stadt-Pressesprecher Bernhard Ruth. Um diese Einbahnstraßenregelung zu ermöglichen, wird die Jacobistraße aus Richtung Innenstadt kommend voll gesperrt

Die Stadt bittet alle Fahrzeugführer sich auf die neue Verkehrssituation einzustellen, sich vorsichtig diesem Bereich zu nähern oder, wenn möglich, diesen Bereich, weiträumig zu umfahren.