Finanzlage unter Druck Neue Zahlen: Möckern rutscht tiefer ins Minus
Die Zahlen für 2026 zeichnen ein deutlich angespanntes Bild. Trotz geplanter Investitionen und stabiler Steuern stehen Möckern schwierige Entscheidungen bevor.
05.03.2026, 11:05
Möckern. - Die finanzielle Situation der Einheitsgemeinde Möckern sieht auf dem Papier nicht gerade rosig aus: Der Entwurf des Haushalts der Stadt für das Jahr 2026 kommt mit einem erheblichen Defizit daher. Am Dienstagabend hatte die Stadtverwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss den ersten Entwurf des Finanzplanes vorgelegt.