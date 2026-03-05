weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Finanzlage unter Druck: Neue Zahlen: Möckern rutscht tiefer ins Minus

Finanzlage unter Druck Neue Zahlen: Möckern rutscht tiefer ins Minus

Die Zahlen für 2026 zeichnen ein deutlich angespanntes Bild. Trotz geplanter Investitionen und stabiler Steuern stehen Möckern schwierige Entscheidungen bevor.

Von Stephen Zechendorf 05.03.2026, 11:05
Der Entwurf des Haushalts der Stadt Möckern für das Jahr 2026 kommt mit einem erheblichen Defizit daher.
Foto: dpa

Möckern. - Die finanzielle Situation der Einheitsgemeinde Möckern sieht auf dem Papier nicht gerade rosig aus: Der Entwurf des Haushalts der Stadt für das Jahr 2026 kommt mit einem erheblichen Defizit daher. Am Dienstagabend hatte die Stadtverwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss den ersten Entwurf des Finanzplanes vorgelegt.