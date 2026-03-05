Die Zahlen für 2026 zeichnen ein deutlich angespanntes Bild. Trotz geplanter Investitionen und stabiler Steuern stehen Möckern schwierige Entscheidungen bevor.

Möckern. - Die finanzielle Situation der Einheitsgemeinde Möckern sieht auf dem Papier nicht gerade rosig aus: Der Entwurf des Haushalts der Stadt für das Jahr 2026 kommt mit einem erheblichen Defizit daher. Am Dienstagabend hatte die Stadtverwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss den ersten Entwurf des Finanzplanes vorgelegt.