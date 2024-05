Wie lassen sich Apotheke oder Sparkasse per Auto erreichen, wenn die B 1-Baustelle in Gerwisch zum nächsten Bauabschnitt vorrückt? Erste Antworten gibt es bereits.

Wie geplant hat am Dienstagmorgen der Einbau des Asphalts auf dem ersten Bauabschnitt der Bundesstraße 1 in der Ortsdurchfahrt Gerwisch begonnen. Angekündigt wurde, dass der Apshalteinbau bis zum 29. Mai dauert.

Gerwisch. - Vor Pfingsten war die Baustelle entsprechend vorbereitet worden, so dass am Dienstagmorgen gleich mit dem Asphalteinbau begonnen werden konnte. Die Lkw lieferten in kurzem Takt das Material an den Fertiger, die Walzen erledigten im Anschluss ihre Aufgabe. Geplant ist, den Asphalteinbau in einer Woche abgeschlossen zu haben. Bis dahin muss an den Gehwegbereichen von Bahnhofstraße, Kurzem Weg und Eschenweg noch punktuell mit Einschränkungen gerechnet werden. Darauf weist die Eurovia Verkehrsbau GmbH als zuständiges Unternehmen hin.