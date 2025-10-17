Die Baum-Challenge in den sozialen Netzwerken motiviert Feuerwehren, Vereine und andere Einrichtungen, Bäume zu pflanzen. Nun hat die Challenge Burg erreicht, die Volksbank war nominiert.

Burg - Die Baumpflanz-Challenge hat nun auch Burg erreicht. Die Gemeinde Elbe-Parey hat die Volksbank nominiert, einen Baum zu pflanzen. Die beiden Vorstände Stefan Hildebrand und Dirk Leide machten sich mit Prokuristin Nordica Kühne ans Werk und pflanzten unter den wachsamen Augen des Rolands eine Silberlinde am Rolandplatz. Dokumentiert wurde die Aktion von Auszubildenden mit Fotos und Videos.

Im Pflanzen von Bäumen ist die Volksbank allerdings nicht erst durch die Challenge geübt. „Wir haben die Aktion 5.500 Bäume in fünf Jahren ins Leben gerufen“, so die Prokuristen. Die Aktion läuft im kommenden Jahr aus. Dann wird die Bank wohl sogar mehr als 5.500 Bäume im Jerichower Land gepflanzt haben. Und natürlich hat auch die Volksbank jemanden nominiert. Die Burger Handelsgenossenschaft (BHG) hat nun eine Woche Zeit, einen neuen Baum zu pflanzen.

Feuerwehren haben Aktion ins Leben gerufen

Ürsprünglich hatten Feuerwehren die Challenge im Internet ins Leben gerufen, um einerseits etwas für Nachhaltigkeit zu tun, andererseits den Teamgeist zu stärken. Mittlerweile machen auch Vereine, Firmen und andere Einrichtungen bei der Baumpflanzaktion mit.