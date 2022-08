Neuer Einsatzrekord droht für Feuerwehr in Burg: Leerstehende Laube brennt am Morgen ab

Die Feuerwehr in Burg ist am Dienstagmorgen bei einem Laubenbrand gefordert gewesen. Es war Einsatz Nummer 199 in diesem Jahr, das auf einen Rekord zusteuert.

Die Feuerwehr in Burg steuert in diesem Jahr auf einen neuen Einsatzrekord zu.

Burg - Eine leerstehende Laube ist am Dienstagmorgen in einer Kleingartenanlage im Bereich vom Conrad-Tack-Ring in Burg in Brand geraten.