Möser - vs - Die Gemeinde Möser hat einen neuen Grünschnittsammelplatz. Das teilte Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) mit. Der bisherige Grünschnittsammelplatz in Lostau bleibe dauerhaft geschlossen. „Dieser Standort war aufgrund der Lage und Größe nicht mehr bedarfsgerecht, so dass nach einer Alternativfläche gesucht werden musste“, so Köppen.

