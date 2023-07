Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeddenick - Der Heilige Christophorus gilt als einer der „14 Nothelfer“, er schützt vor unvorhergesehenem Tod und gilt als Patron der Autofahrer. Der Legende nach hat er das Jesuskind auf seiner Schulter über einen Fluss getragen und mit ihm die Last der ganzen Welt. In vielen Kirchen wird er deshalb bildlich dargestellt, so auch in der romanischen Dorfkirche St. Elisabeth in Zeddenick. Doch die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert, die ursprüngliche Malerei im Innenraum auch. Es fehlte wohl ein Schutzpatron, der die Farbe über all die Jahrhunderte bewahrte. Und so ist heute kaum noch etwas von der einstigen Pracht zu sehen. Die verbliebenen Malereien im griechisch-byzantinischen Stil sind zumeist das Ergebnis einer Restaurierung aus der Zeit um 1900, so Gemeindekirchenratsmitglied Alfons Scholz.