Hortkinder pflanzen am künftigen Rastplatz am Elberadweg.

Lostau - Lavendel, Prachtkerze, Schleierkraut und andere Pflanzen brachten Kinder des Hortes Möser in dieser Woche am künftigen Rastplatz entlang des Elberadwegs in die Erde. Dieser befindet sich unweit des Abzweigs nach Gerwisch in Höhe des Knotenpunktes 27 beim Radeln nach Zahlen.

Neben dem Pflanzen hatten die Jungen und Mädchen wiederum viel Spaß beim Bemalen der Findlinge in Fischmotiven. Direkt am Elberadweg gelegen, können die Kinder sicher sein, dass ihre fleißige Unterstützung von vielen Passanten wahrgenommen wird.

Wer als Radfahrer oder Spaziergänger die Stelle passiert, sei willkommen, die Pflanzen zu gießen, sagte Renata Goryachkin, Sachbearbeiterin Tourismus in der Gemeindeverwaltung Möser, die das Projekt betreut. Die Ehle befindet sich gleich nebenan. Gefördert wird das Projekt durch das Kinder- und Jugendforum des Bundesprogramms „Demokratie leben“.