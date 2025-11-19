Seit Dezember 2024 ist der neugebaute Edeka-Markt in Burg geöffnet. Die Freude über die Versorgungsmöglichkeit ist allerdings Ärger gewichen, der ein Fall für das Gericht ist.

Neuer Supermarkt von Edeka in Burg ist Fall für Juristen: Stadt klagt gegen Betreiber

Auch Monate nach der Eröffnung des Edeka-Neubaus in Burg gleicht das Umfeld einer Baustelle.

Burg - Der neue Edeka-Supermarkt füllt eine Versorgungslücke in der Mitte von Burg. Im dicht bewohnten Wohngebiet gibt es nicht nur Freude über den Markt, sondern auch richtig Ärger. Und eine Klage.