weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Anwohner ärgern sich über Baustelle: Neuer Supermarkt von Edeka in Burg ist Fall für Juristen: Stadt klagt gegen Betreiber

Anwohner ärgern sich über Baustelle Neuer Supermarkt von Edeka in Burg ist Fall für Juristen: Stadt klagt gegen Betreiber

Seit Dezember 2024 ist der neugebaute Edeka-Markt in Burg geöffnet. Die Freude über die Versorgungsmöglichkeit ist allerdings Ärger gewichen, der ein Fall für das Gericht ist.

Von Marco Papritz 19.11.2025, 18:45
Auch Monate nach der Eröffnung des Edeka-Neubaus in Burg gleicht das Umfeld einer Baustelle.
Auch Monate nach der Eröffnung des Edeka-Neubaus in Burg gleicht das Umfeld einer Baustelle. Foto: Marco Papritz

Burg - Der neue Edeka-Supermarkt füllt eine Versorgungslücke in der Mitte von Burg. Im dicht bewohnten Wohngebiet gibt es nicht nur Freude über den Markt, sondern auch richtig Ärger. Und eine Klage.