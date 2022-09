Neuer Tarifvertrag: So viel verdienen Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus in Burg und Zerbst

Pflegekräfte der Helios-Klinik Jerichower Land sollen wie an anderen Standorten eine Pflegezulage erhalten.

Burg - Ebenso unterschiedlich, wie die Verhandlungen verlaufen sind, so unterschiedlich fallen die Ergebnisse aus. Klinik-Betreiber Helios hat sich mit der Gewerkschaft der Ärzte, dem Marburger Bund Sachsen-Anhalt, sowie mit Verdi auf neue Tarifverträge geeinigt. Unterm Strich bekommen das ärztliche Personal in Burg, Zerbst, Vogelsang und Neindorf sowie Pflegefachkräfte in Burg mehr Geld. Es steht auch fest, wieviel es sein wird.