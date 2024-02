Die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 2 im Jerichower Land ist schon durch, die Bauarbeiten dauern aber weiter an. Nun wird die Zeit der Sperrungen verlängert.

Bauarbeiten dauern an

Derzeit werden auf der Autobahn 2 im Jerichower Land Bauarbeiten an den Mittelleitplanken ausgeführt und Teile erneuert.

Burg - Längst fertig, aber noch lange nicht beendet. So lässt sich die Situation rund um die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin auf der Autobahn 2 im Jerichower Land zusammenfassen. Die Sperrung der Fahrspuren dauert nun noch länger an als geplant.