Neuer Verein in Zeddenick nimmt die Heimat unter seine Fittiche

Zeddenick hat seit diesem Jahr einen eigenen Heimatverein. „Zeddenick L(i)ebenswert“ nennt sich der Zusammenschluss engagierter Einwohner. Die Mitglieder haben schon so einige Vorhaben ins Auge gefasst.

In Zeddenick wird seit vergangenem Jahr die Apfelallee wieder neu bepflanzt.

Zeddenick - Es ist nicht so, dass das Dorfleben in Zeddenick bisher planlos erfolgte. Im Gegenteil: Schon seit 1999 kümmert sich der Verein „Rettet die romanische Dorfkirche Zeddenick“ um das schmucke Gotteshaus, und es gibt kaum eine Veranstaltung, bei der nicht auch die Freiwillige Ortsfeuerwehr und die „Zeddenicker Kiebitze“ mit von der Partie sind. Und dennoch gründeten vor einigen Wochen 18 Einwohner des Dorfes einen neuen Verein. Was hat es damit auf sich?