Bis Ende des Jahres will Verwaltung umziehen Neues Biederitzer Rathaus: Tag der offenen Tür geplant

Von außen sieht der neue Sitz der Biederitzer Gemeindeverwaltung fast fertig aus, und auch innen kann sich der Neubau schon sehen lassen. Bis Ende des Jahres will die Verwaltung vom alten Sitz in Heyrothsberge in das neue Gebäude und die sanierte Villa an der Magdeburger Straße ziehen.