Neues Konzept für Radtourismus auch in der Region Burg

Burg - Rauf aufs Rad und die Region mit ihren Besonderheiten entdecken. „Ein Ziel, das in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt und Raum für neue Ideen gibt“, sagt Burgs Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib. Deshalb soll ein neues Projekt, das in anderen Landkreisen und auch in der Region Genthin gut angenommen wird, auch im westlichen Bereich des Jerichower Landes umgesetzt werden – nämlich „Radeln nach Zahlen“.