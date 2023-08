Das Naturschutzgebiet "Bucher Brack - Schelldorfer See" hat eine Fläche von circa 1733 Hektar und befindet sich in der Elbtalniederung.

Burg - Drei Naturschutzgebiete gibt es im Jerichower Land. Die für sie geltenden Verordnungen werden jetzt überarbeitet und an aktuelles Recht angepasst, wie das Landesverwaltungsamt in einer Pressemitteilung informiert. Was bedeutet das für den Landkreis?