Neues Programm: Burger Altstadt können auch Kurzentschlossene erkunden

Die Tourist-Information Burg bietet auch für 2022 ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm. Wer die Altstadt erkunden möchte, ist dazu jetzt auch an Wochenenden eingeladen.

Türmer Hermanns lädt auch in diesem Jahr ein, die historische Altstadt von Burg zu erkunden.

Burg - Die Burger Tourist-Information startet mit einem vielseitigen Programm an öffentlichen Stadt-, Themen- und Erlebnisführungen in das neue Jahr. Und das auch für Kurzentschlossene, kündigt Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib an. Denn oftmals steht plötzlich Besuch vor der Tür, dem ein besonderer Tag geboten werden soll.