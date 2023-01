Einsame Stunden müssen nicht sein. Im Kulturturm am Markt 1 in Burg soll ein neues Projekt Jung und Alt zusammenführen.

Mario KrausBurg - Das Jahr 2023 startet im Benvivo-Kulturturm am Markt 1 in Burg mit einem neuen Projekt für Jung und Alt. Das Ziel besteht darin, im so genannten „Benvivo-Begegnungscafé“ verschiedene Angebote und kulturelle Veranstaltungen gemeinsam zu planen und zu erleben. „Willkommen sind hier alle Generationen, die miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen, wechselseitig unterstützen und voneinander lernen können“, kündigt Geschäftsführerin Silke Kirchhof an.Das „Begegnungscafé“, ein Ort, der für alle Interessierten geöffnet ist, soll aus Einsamkeit befreien und Hilfe und Unterstützung im täglichen Miteinander geben. Themen wieGesundheit, Mobilität, Erziehung, Lernprobleme, Einsamkeit, Trauer, Fürsorge finden hier Raum.