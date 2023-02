Es ist der Tag der Verliebten: Der 14. Februar wird in vielen Ländern der Welt von Liebenden gefeiert. Ein Paar aus Biederitz schenkte sich in diesem Jahr das Ja-Wort.

Biederitz - Pralinen, Blumen, Briefe und romantische Abendessen stehen am Valentinstag hoch im Kurs. Liebende in nahezu aller Welt schenken sich an diesem Tag liebe Worte, kleine Präsente und mehr Aufmerksamkeit als an anderen Tagen im Jahr. Ein Paar aus Biederitz schenkte sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes - die Trauung.