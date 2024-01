Welche Projekte stehen in diesem Jahr an? Die Volksstimme fragte nach bei Mösers Ortsbürgermeister Peter Hammer (SPD).

Neues Wohngebiet am Kirschweg in Möser

Nah an Magdeburg

Am Kirschweg in Möser ist eine weitere Bebauung vorgesehen.

Möser. - Welchen Herausforderungen sehen sich Ortschaft und Gemeinde in diesem Jahr gegenüber? Welche Höhepunkte stehen an? Und welche Projekte sollen realisiert werden? Diese Fragen stellte die Volksstimme zum Jahresbeginn den Ortsbürgermeistern beider Einheitsgemeinden Möser und Biederitz. Die Antworten erfolgen in loser Reihenfolge. Den Anfang macht Peter Hammer (SPD) für die Ortschaft Möser.